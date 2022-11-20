В Таразе сразу две пары молодоженов пришли на выборы президента

Фото: пресс-служба акимата города Тараза

Сразу две пары молодоженов проголосовали сегодня в Таразе. На выборах президента РК молодежь показала твердую гражданскую позицию. Они отметили, что этот исторический день важен для всего народа Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Семья Уазхановых запомнилась тем, что оставить свой голос за будущего главу страны они пришли в свадебных нарядах. "Сегодня по всей стране проходят президентские выборы. Мы с супругом встали рано утром и направились в избирательный участок. Наша цель – проголосовать за достойного кандидата, который внесет свой вклад в будущее нашей страны". Семья Уазхановых Не менее серьезно подошла к голосованию и молодая семья Рахимбаевых. "Конечно, за годы суверенитета были сделаны серьезные дела, произошли позитивные изменения. Из года в год улучшается и социальное положение населения. Приоритетна демократия. Сегодняшнее политическое мероприятие – яркое тому подтверждение. Мы, как представители молодых семей, получаем поддержку от государства. Я не сомневаюсь, что кандидат, получивший по итогам выборов новый мандат доверия, продолжит работу в данном направлении. В нашем государстве царят равенство и правовая политика. Внеочередные президентские выборы также являются одним из проявлений независимости страны. Все кандидаты имеют опыт в государственной службе". Семья Рахимбаевых Фото: пресс-служба акимата города Тараза "Поэтому каждый соотечественник, имеющий право голосовать, должен прийти на выборы и сделать свой выбор. Это важно для будущего нашей страны", – резюмировали молодожены. Читайте также Досхан Жолжаксынов призвал казахстанцев проявить гражданскую активность 100-летний ветеран проголосовал в алматинской больнице Известные артисты проголосовали в Алматы

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