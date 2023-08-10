Кандидата в президенты Эквадора убили за две недели до выборов

Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио застрелили менее чем за две недели до выборов сразу после встречи с избирателями, сообщает Zakon.kz.

Претендента на пост президента Эквадора, бывшего журналиста и депутата Национальной ассамблеи Фернандо Вильявисенсио застрелили в столице страны, городе Кито, сразу после встречи с избирателями, пишет The Guardian.

Преступник несколько раз выстрелил в кандидата, когда тот шел через толпу людей к машине в сопровождении охраны. Политика срочно доставили в больницу, но он скончался от выстрела в голову. Еще несколько человек получили ранения. Убийца также погиб – он попытался скрыться от полиции, вступил с ней в перестрелку и умер от полученных ран.

Президент Эквадора Гильермо Лассо заявил, что "возмущен и шокирован" дерзким преступлением. Он пообещал провести специальное заседание кабинета безопасности. В день убийства Вильявисенсио президент Эквадора в очередной раз прокомментировал разгул бандитизма в стране, заявив, что "организованная преступность зашла слишком далеко".

Другие участники предвыборной гонки также выразили соболезнования в связи с гибелью Вильявисенсио.

59-летний Фернандо Вильявисенсио в прошлом занимался журналистикой, был депутатом и оппозиционным политиком. Он резко критиковал предыдущего президента Эквадора и даже был приговорен к полутора годам тюрьмы за клевету, но получил политическое убежище в Перу (обвинения с него сняли в 2018 году). На момент его убийства Вильявисенсио, согласно соцопросам, пользовался поддержкой примерно 7,5% избирателей.

Ранее в Эквадоре погибли 23 человека в результате оползня.