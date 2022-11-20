В центре Москвы начался крупный пожар

Крупный пожар разгорелся в районе Комсомольской площади (трех вокзалов) в центре Москвы, сообщает Zakon.kz.

Об этом ТАСС в воскресенье, 20 ноября, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Пожару присвоен второй номер сложности из пяти возможных. По предварительным данным, возгорание произошло в складском здании на Комсомольской площади.

Как сообщает Baza, пожарным уже удалось спасти 7 человек, которые были заблокированы в районе цветочной оранжереи.

Тушение возгорания осложняется сильной задымленностью и высокой горючей загрузкой помещения. В ликвидации пожара задействованы 14 единиц пожарной техники и 45 человек личного состава.

В ангаре горят материалы для производства мебели и производственные остатки, сообщили в региональном МЧС.