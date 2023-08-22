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В Стамбуле разгорелся крупный лесной пожар

лесной пожар Фото: pixabay
В Стамбуле в районе Силиври лесной пожар разгорелся на площади около 40 га, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации NTV, инцидент произошел в районе 15:00 дня по местному времени. На данный момент 2 пожарных вертолета участвуют в ликвидации возгорания. Воду спасатели берут из моря и водоема, который находится неподалеку от места происшествия.

"Жандармы, принявшие активные меры безопасности в этом районе, закрыли его для доступа граждан", – говорится в материале.

О разрушениях и о количестве пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что несколько пожаров разгорелись в заповеднике Костанайской области. Позже стало известно, что к тушению пожара подключились дополнительные силы.

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