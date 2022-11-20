Более 69% избирателей проголосовали на выборах президента РК

Явка избирателей на президентских выборах в Казахстане, по данным Центризбиркома на 20:00, составила 69,31%, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге в Центральной избирательной комиссии предварительные данные о явке на 20:00 представил секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман.

"По состоянию на 20.00 по республике 8 282 607 граждан получили бюллетени, что составляет 69,31% от общего числа зарегистрированных в списке избирателей". Секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман

По данным территориальных избирательных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 20:00 по времени Астаны, явка составила по регионам:

по области Абай – 80,18%,

по Акмолинской области – 78,87 %,

по Актюбинской области – 72,20%,

по Алматинской области – 72,10%,

по Атырауской области – 70,87%,

по Западно-Казахстанской области – 67,77%,

по Жамбылской области – 79,57%,

по области Жетысу – 81,43%,

по Карагандинской области – 78,39%,

по Костанайской области – 79,28%,

по Кызылординской области – 80,31%,

по Мангыстауской области – 66,18%,

по Павлодарской области – 77,58%,

по Северо-Казахстанской области – 78,24%,

по Туркестанской области – 80,37%

по области Улытау – 75,48%,

по Восточно-Казахстанской области – 79,49%,

по Астане – 48,67%,

по Алматы – 28,72%,

по Шымкенту – 59,79%.

Фото: ЦИК РК

Наибольший процент явки отмечен:

по Жетысуской области – 81,43%;

по Туркестанской области – 80,37%;

по Кызылординской области – 80,31%.

Фото: EL.INFO

По состоянию на 20:00 по времени Астаны избирательные участки закрылись на большей части территории страны.

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. По данным ЦИК, в списке избирателей 11 950 485 граждан Казахстана.