Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Более 69% избирателей проголосовали на выборах президента РК

Казахстан выборы президента ЦИК явка Фото: Zakon.kz
Явка избирателей на президентских выборах в Казахстане, по данным Центризбиркома на 20:00, составила 69,31%, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге в Центральной избирательной комиссии предварительные данные о явке на 20:00 представил секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман.  

"По состоянию на 20.00 по республике 8 282 607 граждан получили бюллетени, что составляет 69,31% от общего числа зарегистрированных в списке избирателей".Секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман

По данным территориальных избирательных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 20:00 по времени Астаны, явка составила по регионам:

  • по области Абай – 80,18%,

  • по Акмолинской области – 78,87 %,

  • по Актюбинской области – 72,20%,

  • по Алматинской области – 72,10%,

  • по Атырауской области – 70,87%,

  • по Западно-Казахстанской области – 67,77%,

  • по Жамбылской области – 79,57%,

  • по области Жетысу – 81,43%,

  • по Карагандинской области – 78,39%,

  • по Костанайской области – 79,28%,

  • по Кызылординской области – 80,31%,

  • по Мангыстауской области – 66,18%,

  • по Павлодарской области – 77,58%,

  • по Северо-Казахстанской области – 78,24%,

  • по Туркестанской области – 80,37%

  • по области Улытау – 75,48%,

  • по Восточно-Казахстанской области – 79,49%,

  • по Астане – 48,67%,

  • по Алматы – 28,72%,

  • по Шымкенту – 59,79%.

Явки

Фото: ЦИК РК

Наибольший процент явки отмечен:

  • по Жетысуской области – 81,43%;

  • по Туркестанской области – 80,37%;

  • по Кызылординской области – 80,31%.

На выборы

Фото: EL.INFO

По состоянию на 20:00 по времени Астаны избирательные участки закрылись на большей части территории страны.

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. По данным ЦИК, в списке избирателей 11 950 485 граждан Казахстана.

Читайте также

На одном из участков Алматы избиратели обнаружили чужие подписи напротив своих фамилий

Беркуты, угощения и подарки: как прошли внеочередные выборы президента Казахстана

Избирательные участки закрылись на большей части Казахстана

Нургуль Жигер
ЦИК РК Выборы президента РК-2022 Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
БАКАД планируют запустить в начале 2023 года
Алматинский фривэй: когда запустят движение по БАКАД
овощи
Обзор цен на продукты: что происходит в регионах страны
Выборы президента Казахстана 2022. Текстовая трансляция
Выборы президента Казахстана 2022. Трансляция
На дорогах Астаны изменен скоростной режим
На дорогах Астаны изменен скоростной режим
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления