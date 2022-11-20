Более 69% избирателей проголосовали на выборах президента РК
На брифинге в Центральной избирательной комиссии предварительные данные о явке на 20:00 представил секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман.
"По состоянию на 20.00 по республике 8 282 607 граждан получили бюллетени, что составляет 69,31% от общего числа зарегистрированных в списке избирателей".Секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман
По данным территориальных избирательных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 20:00 по времени Астаны, явка составила по регионам:
по области Абай – 80,18%,
по Акмолинской области – 78,87 %,
по Актюбинской области – 72,20%,
по Алматинской области – 72,10%,
по Атырауской области – 70,87%,
по Западно-Казахстанской области – 67,77%,
по Жамбылской области – 79,57%,
по области Жетысу – 81,43%,
по Карагандинской области – 78,39%,
по Костанайской области – 79,28%,
по Кызылординской области – 80,31%,
по Мангыстауской области – 66,18%,
по Павлодарской области – 77,58%,
по Северо-Казахстанской области – 78,24%,
по Туркестанской области – 80,37%
по области Улытау – 75,48%,
по Восточно-Казахстанской области – 79,49%,
по Астане – 48,67%,
по Алматы – 28,72%,
по Шымкенту – 59,79%.
Фото: ЦИК РК
Наибольший процент явки отмечен:
по Жетысуской области – 81,43%;
по Туркестанской области – 80,37%;
по Кызылординской области – 80,31%.
Фото: EL.INFO
По состоянию на 20:00 по времени Астаны избирательные участки закрылись на большей части территории страны.
20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. По данным ЦИК, в списке избирателей 11 950 485 граждан Казахстана.