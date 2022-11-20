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Известные артисты проголосовали в Алматы

выборы Фото: пресс-служба акимата города Алматы
В Алматы на своих избирательных участках проголосовали известные артисты, сообщает Zakon.kz.

Сделали свой выбор актеры Казахского национального академического театра драмы имени М.О. Ауэзова – заслуженные деятели Казахстана Данагуль Темирсултанова и Азат Сейтметов, а также оперный певец – народный артист РК, Герой Труда Казахстана Алибек Днишев и эстрадная певица – заслуженная артистка РК Айжан Нурмагамбетова.

Между тем алматинка Асима Абильдинова, придя в свой день рождения на избирательный участок №299 в Бостандыкском районе, получила подарок. Она отметила, что чувствует важность голоса, который она отдала для будущего своей страны.

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. По данным ЦИК, в списке избирателей 11 950 485 граждан Казахстана.

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