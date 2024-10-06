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В Алматы проголосовал певец Парвиз Назаров

Референдум, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 11:56 Фото: Instagram/parviznazarovpnf
6 октября на избирательном участке № 494 в школе № 191 имени Г. Мустафина в Бостандыкском районе проголосовал Парвиз Назаров, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram исполнитель некогда популярных песен "Белые облака" и "Крестная мать" отметил, что участие казахстанцев в референдуме подчеркивает его значимость для общества.

Также в Алматы проголосовала бронзовая призер Олимпийских игр-2024 Назым Кызайбай. А в целом на этот час по стране уже проголосовало около 2,2 млн казахстанцев. При этом голосование всех избирателей завершилось в селе Западно-Казахстанской области.

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