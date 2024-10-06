В Алматы проголосовал певец Парвиз Назаров

6 октября на избирательном участке № 494 в школе № 191 имени Г. Мустафина в Бостандыкском районе проголосовал Парвиз Назаров, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram исполнитель некогда популярных песен "Белые облака" и "Крестная мать" отметил, что участие казахстанцев в референдуме подчеркивает его значимость для общества.

Также в Алматы проголосовала бронзовая призер Олимпийских игр-2024 Назым Кызайбай. А в целом на этот час по стране уже проголосовало около 2,2 млн казахстанцев. При этом голосование всех избирателей завершилось в селе Западно-Казахстанской области.