100-летний ветеран проголосовал в алматинской больнице

В больнице медицинского центра Управления делами президента РК 100-летний Изгилик Дабаев проголосовал на внеочередных президентских выборах, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на то, что ветеран получает здесь лечение, он говорит, что это не мешает ему проявить свой гражданский долг.

Изгилик Дабаев прошел войну от Москвы до Берлина. Он видел таких легендарных личностей, как Герои Советского Союза Бауыржан Момышулы и Климент Ворошилов, политические деятели Георгий Маленков и Джавахарлал Неру. Член Союза журналистов СССР, всю жизнь возглавлявший отдел наград Верховного Совета Казахской ССР, в свое время он работал с Леонидом Брежневым и Динмухамедом Кунаевым.

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. По данным ЦИК, в списке избирателей 11 950 485 граждан Казахстана.