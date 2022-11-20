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Досхан Жолжаксынов призвал казахстанцев проявить гражданскую активность

кинорежиссер Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Кинорежиссер Досхан Жолжаксынов призвал казахстанцев проявить свою гражданскую активность, сообщает Zakon.kz.

По его словам, он уже свой выбор сделал.

"Дорогие братья! Сегодня важный день для нашего государства и народа. Мы несем ответственность за то, чтобы передать будущим поколениям наследие наших предков, поэтому вы должны прийти на свои избирательные участки и сделать свой выбор. Я свой выбор уже сделал!" – сказал известный кинорежиссер, актер, народный артист Казахстана Досхан Жолжаксынов.

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. По данным ЦИК, в списке избирателей 11 950 485 граждан Казахстана.

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