Семья беркутчи из села Бозанбай проявила активную гражданскую позицию на референдуме

Сегодня семья Нажитбан из села Бозанбай приняла участие в важном для страны событии – референдуме. Эта семья, известная своим уважением к традициям и активной жизненной позицией, вновь подтвердила свою приверженность гражданским обязанностям.

В этом году семья Нажитбан также приняла участие в национальном конкурсе "Мерейлі отбасы", который подчеркивает значимость семейных ценностей и укрепляет их роль в обществе. В составе семьи насчитывается девять человек, и каждый из них вносит свой вклад в общую картину их жизни.

Глава семьи, Маркс Нажитбан, на протяжении многих лет занимается искусством беркутчи, передавая свои знания и навыки следующим поколениям. Его супруга, Олшан Шакерман, работает в туристической компании "Асылай", активно способствуя развитию местного туризма.

Дочь Маркс Акжан трудится на птицефабрике "Айтас", а сын Маркс Бакмерей – многократный призер соревнований по боевым искусствам. Младшая дочь Асылы учится в 3 классе КГУ "Бозанбайская средняя школа" и радует родителей своими успехами в учебе.

Кроме того, сын Бакжан и дочь Айзере с раннего возраста проявляют интерес к искусству беркутчи, продолжая семейные традиции. Айзере уже удалось завоевать призовые места на нескольких республиканских конкурсах, что подчеркивает талант и усердие детей семьи Нажитбан.

Таким образом, семья Нажитбан не только активно участвует в жизни своего села, но и служит примером для других, показывая, как важно ценить и развивать традиции своего народа.