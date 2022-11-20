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В Алматы проголосовал 102-летний ветеран Великой Отечественной войны

голосование Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Ветераны Великой Отечественный войны не остались сегодня в стороне. Члены комиссии посетили ветерана Великой Отечественной войны Филипа Губанова на дому, сообщает Zakon.kz.

Он является жителем микрорайона Құлагер, который относится к избирательному участку №536.

"Я пережил интересные и сложные периоды нашей истории. Это голод, война. Сегодня мы живем в прекрасное время, и я отдал свой голос за будущее. Желаю, чтобы мы все дожили в добром здравии до следующих выборов", – рассказал Филип Губанов.

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. По данным ЦИК, в списке избирателей 11 950 485 граждан Казахстана

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