Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген проголосовал на выборах президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

"Я принял участие в выборах президента нашей страны и сделал свой выбор!" – написал певец на своей странице в соцсетях.

По его словам, сегодня был важный день для страны. Он надеется, что предпринятые меры будут реализованы, а у народа будет много счастливых и насыщенных дней.