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Димаш Кудайберген проголосовал на выборах президента Казахстана

Проголосовал на выборах президента Казахстана Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген проголосовал на выборах президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

"Я принял участие в выборах президента нашей страны и сделал свой выбор!" – написал певец на своей странице в соцсетях.

По его словам, сегодня был важный день для страны. Он надеется, что предпринятые меры будут реализованы, а у народа будет много счастливых и насыщенных дней.

"Пусть улучшается социально-экономическое положение страны, пусть будущее Казахстана будет светлым, пусть возвышается на пьедестал! Пусть наша страна будет в безопасности, а наш народ будет мирным!" Димаш Кудайберген

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