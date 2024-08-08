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Димаш Кудайберген спел для президентов Казахстана и Узбекистана в Астане

Димаш Кудайберген спел для президентов Узбекистана и Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 19:32 Фото: Акорда
Звезды казахстанской эстрады, в числе которых певец Димаш Кудайберген, 8 августа выступили в Астане для президентов Узбекистана и Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила Акорда, глава государства Касым-Жомарт Токаев вместе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который прибыл в Казахстан с рабочим визитом, после ряда деловых переговоров насладились творчеством талантливых казахстанских звезд.

Своими песнями президентов порадовали Димаш Кудайберген, Сундет Байгожин, Айгуль Косанова, Азиз Омаров, Алишер Каримов и пианист Темирлан Бейсембай.

Ранее главы Казахстана и Узбекистана провели переговоры, по итогам которых был подписан ряд документов. Также Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев торжественно открыли памятник Алишеру Навои в Астане.

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