Димаш Кудайберген спел для президентов Казахстана и Узбекистана в Астане

Звезды казахстанской эстрады, в числе которых певец Димаш Кудайберген, 8 августа выступили в Астане для президентов Узбекистана и Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила Акорда, глава государства Касым-Жомарт Токаев вместе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который прибыл в Казахстан с рабочим визитом, после ряда деловых переговоров насладились творчеством талантливых казахстанских звезд.

Своими песнями президентов порадовали Димаш Кудайберген, Сундет Байгожин, Айгуль Косанова, Азиз Омаров, Алишер Каримов и пианист Темирлан Бейсембай.

Ранее главы Казахстана и Узбекистана провели переговоры, по итогам которых был подписан ряд документов. Также Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев торжественно открыли памятник Алишеру Навои в Астане.