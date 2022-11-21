Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Exit poll института "Открытое общество": Токаев набрал 82,45% голосов избирателей

выборы Фото: Zakon.kz
Международный институт "Открытое общество" озвучил результаты exit poll в прямом эфире телемарафона. Согласно их данным, на президентских выборах больше всех голосов набрал Касым-Жомарт Токаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Так, Касым-Жомарт Токаев набрал – 82,45% голосов.

Кандидат от общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников" Каракат Абден – 2,54% голосов.

Кандидат от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев – 2,17% голосов.

Кандидат от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев – 3,33% голосов.

Кандидат от Республиканского объединения профсоюзов "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат" Мейрам Кажыкен – 2,23% голосов.

Кандидат от Республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол" Салтанат Турсынбекова – 2,08% голосов.

Графу "Против всех" выбрали – 5,2% избирателей.

20 ноября в Казахстане состоялись президентские выборы. Zakon.kz вел текстовую трансляцию.

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что на 22:00 явка избирателей составила 69,43%.

Напомним, exit poll на президентских выборах проводили: институт общественной политики партии "Аманат", институт комплексных социальных исследований "СОЦИС-А" и международный институт региональных исследований "Открытое общество".

Читайте также

Экзитпол института "Социс-А": Токаев набрал 82,02% голосов избирателей

Еxit poll "Института общественной политики": сколько голосов набрали кандидаты в президенты

После закрытия участков на территории Казахстана явка избирателей составила 69,43%

Тамила Языкова
Выборы президента РК-2022 Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
БАКАД планируют запустить в начале 2023 года
Алматинский фривэй: когда запустят движение по БАКАД
овощи
Обзор цен на продукты: что происходит в регионах страны
Выборы президента Казахстана 2022. Текстовая трансляция
Выборы президента Казахстана 2022. Трансляция
На дорогах Астаны изменен скоростной режим
На дорогах Астаны изменен скоростной режим
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления