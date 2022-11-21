Exit poll института "Открытое общество": Токаев набрал 82,45% голосов избирателей

Фото: Zakon.kz

Международный институт "Открытое общество" озвучил результаты exit poll в прямом эфире телемарафона. Согласно их данным, на президентских выборах больше всех голосов набрал Касым-Жомарт Токаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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