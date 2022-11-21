Метеорологи зафиксировали в Болгарии температурный рекорд

В городе Хасково, расположенном в южной части страны, около 18:30 по времени Астаны воздух прогрелся до 22,6 градуса Цельсия, что почти на 1,5 градуса выше предыдущих показателей. Метеорологи отмечают, что это температурный рекорд для страны, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет Darik Radio, в 1916 году термометры в Хасково показывали 20 ноября 21,1 градуса. Предыдущее достижение в городе было зафиксировано 2 ноября, когда была зарегистрирована температура 28,2 градуса.

Отмечается, что в Болгарии в последние недели достаточно тепло - около 15-17 градусов днем и от 3 до 10 градусов ночью. Но вскоре, обещают синоптики, ожидается понижение температуры, хотя заморозков они не прогнозируют.