Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Температурный рекорд зафиксировали в Турции

температурный рекорд Фото: pixabay
Министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки заявил о том, что в стране во вторник термометры показали 49,5 градуса в провинции Эскишехир западнее Анкары, что является температурным рекордом для региона, сообщает Zakon.kz.

По его словам, предыдущий рекорд – 49,1 градуса – был установлен в провинции Шырнак на юго-востоке страны в июле 2021 года.

"Согласно данным Министерства окружающей среды, градостроительства и климатических изменений, 15 августа зафиксирован новый температурный рекорд в истории Турции: 49,5 градуса в деревне Сарыджакая провинции Эскишехир", – написал Мехмет Озхасеки в соцсети X.

Отметим, что в Казахстане июнь побил температурный рекорд 100-летней давности.

Читайте также

В Кыргызстане подтвердили факт задержания гражданина за участие в боях в Украине

В Башкортостане подросток открыл стрельбу из окна квартиры

Умер британский актер из "Игры престолов"

Елена Беляева
Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Жители дачного массива устроили забастовку
Забастовку устроили жители Алматинской области
Антикор обратился к казахстанцам из-за "помогаек" в СпецЦОНах
Антикор обратился к казахстанцам из-за "помогаек" в спецЦОНах
Дождь, мокрый снег, туман и сильный ветер прогнозируют в Казахстане
Дождь, мокрый снег, туман и сильный ветер прогнозируют в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления