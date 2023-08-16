Температурный рекорд зафиксировали в Турции
Фото: pixabay
Министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки заявил о том, что в стране во вторник термометры показали 49,5 градуса в провинции Эскишехир западнее Анкары, что является температурным рекордом для региона, сообщает Zakon.kz.
По его словам, предыдущий рекорд – 49,1 градуса – был установлен в провинции Шырнак на юго-востоке страны в июле 2021 года.
"Согласно данным Министерства окружающей среды, градостроительства и климатических изменений, 15 августа зафиксирован новый температурный рекорд в истории Турции: 49,5 градуса в деревне Сарыджакая провинции Эскишехир", – написал Мехмет Озхасеки в соцсети X.
Отметим, что в Казахстане июнь побил температурный рекорд 100-летней давности.
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