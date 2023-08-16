Температурный рекорд зафиксировали в Турции

Фото: pixabay

Министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки заявил о том, что в стране во вторник термометры показали 49,5 градуса в провинции Эскишехир западнее Анкары, что является температурным рекордом для региона, сообщает Zakon.kz.

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