Назарбаев поздравил Токаева с победой на выборах Президента Казахстана

Нурсултан Назарбаев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Поздравление опубликована на сайте Первого Президента.

"Искренне поздравляю Вас с убедительной победой на выборах Президента Республики Казахстан!

Эта победа свидетельствует о Вашем высоком авторитете как главы государства и является неоспоримым доказательством непоколебимой веры народа в Ваши масштабные реформы и новые инициативы, а также признанием стойкости, решительности и мудрости, которые Вы проявили в критические часы, когда на кону была независимость нашего государства.

Желаю, чтобы Вы всегда пользовались всеобщей поддержкой и уважением народа", – говорится в поздравлении Первого Президента.

20 ноября 2022 года в Казахстане прошли внеочередные выборы президента страны. По данным ЦИК, в списке избирателей 11 950 485 граждан Казахстана.

Согласно данным экзитполов Токаев набрал более 82% голосов избирателей.