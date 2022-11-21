В Германии масштабные отключения электроэнергии назвали маловероятными

Немецкие власти успокоили граждан заявив, что скорее всего этой зимой масштабных отключений электроэнергии не будет, сообщает Zakon.kz

В официальном аккаунте в Twitter Немецкого Федерального управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях сообщается, что сбоев быть не должно.

"Масштабное отключение электроэнергии в Германии крайне маловероятно. Система электроснабжения спроектирована с многочисленными резервированиями и имеет многочисленные механизмы безопасности для стабилизации энергосистемы в случае сбоев". Немецкое Федеральное управление гражданской защиты

Ранее глава BBK Ральф Тислер заявил, что зимой в Германии могут быть краткосрочные отключения электроэнергии. По его словам, речь будет идти о "региональном и ограниченном по времени нарушении электроснабжения".