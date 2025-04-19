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Мир

Очередное масштабное отключение электричества произошло в Грузии

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2025 14:16 Фото: unsplash
Отключение электроэнергии произошло в большинстве районов Тбилиси, а также во многих регионах Грузии, сообщает Zakon.kz.

По этой причине было приостановлено движение на первой линии Тбилисского метрополитена, а также не работают светофоры, пишет Telegram-канал Tbilisi life.

Проблему с электричеством также зафиксировали в Аджарии, Гурии и Самегрело.

"Свет отключился около 11:15 (в 12:15 по времени Астаны). Авария произошла в распределительной сети высокого напряжения. Подачу энергии обещали восстановить в течение часа", – пояснили в пресс-службе Государственной электросистемы страны.

Российские СМИ также сообщают, что ЧП в Грузии обесточило и Абхазию.

Это уже не первая масштабная авария в стране с начала месяца. В ночь на 9 апреля в Грузии также произошел массовый сбой в подаче электроэнергии, который вскоре устранили.

Ранее сообщалось, что президент Грузии Михаил Кавелашвили отозвал из Конституционного суда иск против принятия закона об иноагентах, который подавала бывший лидер государства Саломе Зурабишвили.

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Андрей Дюсупов
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