Очередное масштабное отключение электричества произошло в Грузии
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Отключение электроэнергии произошло в большинстве районов Тбилиси, а также во многих регионах Грузии, сообщает Zakon.kz.
По этой причине было приостановлено движение на первой линии Тбилисского метрополитена, а также не работают светофоры, пишет Telegram-канал Tbilisi life.
Проблему с электричеством также зафиксировали в Аджарии, Гурии и Самегрело.
"Свет отключился около 11:15 (в 12:15 по времени Астаны). Авария произошла в распределительной сети высокого напряжения. Подачу энергии обещали восстановить в течение часа", – пояснили в пресс-службе Государственной электросистемы страны.
Российские СМИ также сообщают, что ЧП в Грузии обесточило и Абхазию.
Это уже не первая масштабная авария в стране с начала месяца. В ночь на 9 апреля в Грузии также произошел массовый сбой в подаче электроэнергии, который вскоре устранили.
Ранее сообщалось, что президент Грузии Михаил Кавелашвили отозвал из Конституционного суда иск против принятия закона об иноагентах, который подавала бывший лидер государства Саломе Зурабишвили.
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