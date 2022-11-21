МЧС РК опубликовало видео памяти погибшего пожарного

Трогательный ролик в память о столичном пожарном Аскаре Забикулине опубликовали в понедельник в Instagram МЧС, сообщает Zakon.kz.

В кадре сам герой, который спас людей из огня, и его коллеги, вместе они на работе, в коллективе, занимаются спортом и т.д.

Видео в МЧС назвали: "Имя человека – народ помнит!", а под ним вот такие комментарии: "Настоящие герои! Вот где дух человечества проявляется, жаль, что уходят такие люди, жаль, что такой ценой мы знаем в лицо их.... на таких подвигах надо детей воспитывать, рассказывать о них детям, может, тогда мир станет добрее и чище... вечная память героям!"

Аскар Забикулин скончался 20 ноября в столичной больнице. За его жизнь несколько суток боролись врачи. Спасая жителей столичного ЖК "Кахарман" , в котором 16 ноября случился пожар, он получил 80% ожогов тела. Чтобы попасть в горевшую квартиру через окно, он снял с себя боевую одежду и только в камуфляже и маске шел сквозь горящие комнаты. Внутри он нашел бабушку с внучкой и вынес их из огня. А затем спас десятилетнего мальчика из соседней квартиры.

У пожарного остались жена и двое детей.

18 ноября стало известно, что семье пожарного Аскара Забикулина вручили ключи от трехкомнатной квартиры.