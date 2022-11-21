Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

МЧС РК опубликовало видео памяти погибшего пожарного

МЧС опубликовал видео памяти погибшего пожарного Фото: МЧС
Трогательный ролик в память о столичном пожарном Аскаре Забикулине опубликовали в понедельник в Instagram МЧС, сообщает Zakon.kz.

В кадре сам герой, который спас людей из огня, и его коллеги, вместе они на работе, в коллективе, занимаются спортом и т.д.

Видео в МЧС назвали: "Имя человека – народ помнит!", а под ним вот такие комментарии: "Настоящие герои! Вот где дух человечества проявляется, жаль, что уходят такие люди, жаль, что такой ценой мы знаем в лицо их.... на таких подвигах надо детей воспитывать, рассказывать о них детям, может, тогда мир станет добрее и чище... вечная память героям!"

Аскар Забикулин скончался 20 ноября в столичной больнице. За его жизнь несколько суток боролись врачи. Спасая жителей столичного ЖК "Кахарман" , в котором 16 ноября случился пожар, он получил 80% ожогов тела. Чтобы попасть в горевшую квартиру через окно, он снял с себя боевую одежду и только в камуфляже и маске шел сквозь горящие комнаты. Внутри он нашел бабушку с внучкой и вынес их из огня. А затем спас десятилетнего мальчика из соседней квартиры.

У пожарного остались жена и двое детей.

18 ноября стало известно, что семье пожарного Аскара Забикулина вручили ключи от трехкомнатной квартиры.

Читайте также

Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на выборах

Более 31 млн доз вакцин от COVID-19 испортились на Филиппинах

Каракат Абден поздравила Касым-Жомарта Токаева с победой

Елена Вебер
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
БАКАД планируют запустить в начале 2023 года
Алматинский фривэй: когда запустят движение по БАКАД
овощи
Обзор цен на продукты: что происходит в регионах страны
Выборы президента Казахстана 2022. Текстовая трансляция
Выборы президента Казахстана 2022. Трансляция
На дорогах Астаны изменен скоростной режим
На дорогах Астаны изменен скоростной режим
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления