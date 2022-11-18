Пострадал, спасая людей: семье пожарного в Астане подарили квартиру

В Астане семье пожарного Аскара Забикулина, который попал в реанимацию после спасения людей из огня, вручили ключи от трехкомнатной квартиры, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается в instagram-аккаунте столичного акимата.

"От имени главы государства министр по ЧС РК Юрий Ильин и аким столицы Алтай Кульгинов вручили семье пожарного Аскара Забикулина сертификат на трехкомнатную квартиру. Квартира предоставлена за счет спонсорских средств", – говорится в сообщении.

Семье второго пострадавшего пожарного Аяна Кемпирова окажут помощь в погашении ипотеки.



Помимо этого, семьям Аскара Забикулина и Аяна Кемпирова помогут с погашением кредитов, общая сумма которых составляет 6 миллионов тенге.

16 ноября в столичном ЖК "Кахарман" на 11 этаже загорелась квартира, в которой находились люди. Прибывшие на место пожарные спасли пять человек, в том числе ребенка. А также эвакуировали десять человек. После ЧП двое пожарных попали в больницу. Аскар Забикулин, 1994 г.р., получил ожог 3 степени, он находится в реанимации в тяжелом состоянии. У командира отделения пожарной части №10 Аяна Кемпирова, 1988 г.р., состояние средней степени тяжести. Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении пострадавших пожарных орденами.

Как рассказали друзья Аскара Забикулина, у него 80% ожогов тела. Врачи ввели его в медикаментозную кому. Чтобы попасть в горевшую квартиру через окно, он снял с себя боевую одежду, и только в камуфляже и маске шел сквозь горящие комнаты. Внутри он нашел бабушку с внучкой и вынес их из огня. А затем спас десятилетнего мальчика из соседней квартиры.