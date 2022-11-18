Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Пострадал, спасая людей: семье пожарного в Астане подарили квартиру

Пострадал, спасая людей: семье пожарного в Астане подарили квартиру Фото: МЧС РК
В Астане семье пожарного Аскара Забикулина, который попал в реанимацию после спасения людей из огня, вручили ключи от трехкомнатной квартиры, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается в instagram-аккаунте столичного акимата.

"От имени главы государства министр по ЧС РК Юрий Ильин и аким столицы Алтай Кульгинов вручили семье пожарного Аскара Забикулина сертификат на трехкомнатную квартиру. Квартира предоставлена за счет спонсорских средств", – говорится в сообщении.

Семье второго пострадавшего пожарного Аяна Кемпирова  окажут помощь в погашении ипотеки.

Помимо этого, семьям Аскара Забикулина и Аяна Кемпирова помогут с погашением кредитов, общая сумма которых составляет 6 миллионов тенге.

16 ноября в столичном ЖК "Кахарман" на 11 этаже загорелась квартира, в которой находились люди. Прибывшие на место пожарные спасли пять человек, в том числе ребенка. А также эвакуировали десять человек. После ЧП двое пожарных попали в больницу. Аскар Забикулин, 1994 г.р., получил ожог 3 степени, он находится в реанимации в тяжелом состоянии. У командира отделения пожарной части №10 Аяна Кемпирова, 1988 г.р., состояние средней степени тяжести. Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении пострадавших пожарных орденами.

Как рассказали друзья Аскара Забикулина, у него 80% ожогов тела. Врачи ввели его в медикаментозную кому. Чтобы попасть в горевшую квартиру через окно, он снял с себя боевую одежду, и только в камуфляже и маске шел сквозь горящие комнаты. Внутри он нашел бабушку с внучкой и вынес их из огня. А затем спас десятилетнего мальчика из соседней квартиры. 

Читайте также

Казахстанские дипломаты в Украине прибыли в Варшаву для участия в выборах

Самый титулованный футболист мира теперь с 1xBet: Дани Алвес стал амбассадором надежного букмекера

Туман и гололед: штормовое предупреждение объявлено в трех регионах Казахстана

Ирина Капитанова
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
двойное имя для новорожденного
Названы самые популярные двойные имена в Казахстане
КНБ задержал группу людей, планировавших массовые беспорядки 20 ноября
КНБ задержал группу людей, планировавших массовые беспорядки 20 ноября
Ситуация в Украине 17 ноября
Ситуация в Украине: суд Гааги вынес приговор по делу о крушении рейса MH17, СБУ объявило в розыск Рамзана Кадырова
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления