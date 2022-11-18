Друзья пострадавшего в пожаре спасателя, рассказали подробности случившегося

Спасателя Аскара Забикулина, который спас людей на пожаре в многоэтажке в Астане, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Подробности случившегося в тот день рассказали его друзья, сообщает Zakon.kz.

У Аскара 80% ожогов тела. Врачи его ввели в медикаментозную кому. Чтобы проникнуть в окно пылающей квартиры он снял с себя боевую одежду, и в одном лишь камуфляже и маске пошел сквозь горящие комнаты, передает Первый канал "Евразия".

В квартире он нашел бабушку с внучкой и вынес их из огня. А затем спас десятилетнего мальчика из соседней квартиры. Ребенок от испуга забился на балконе.

Друзья спасателя говорят, что поступить иначе он просто не мог.

"Он своей работе очень сильно отдавался. Об этом все говорят, все знают. Насколько я знаю, когда забирала скорая, он попросил позвонить супруге Анель, и что-то сказал, сейчас супруга ломает голову от тех слов, что он передал, потому что она слышала, но не может разобрать". Аблайхан Бирлес

Вместе с супругой Анель Аскар воспитывает двоих маленьких детей. Семья очень надеется, что он пойдет на поправку как можно скорее.

"С утра я получила столько поддержки от друзей, знакомых, коллег мужа. Благодарю всех". Анель Забикулина

Друзья и однокурсники уже объявили сбор средств для семьи героя. Ему понадобится долгое восстановление.

Кроме Аскара в пожаре пострадал еще один спасатель - Аян Кемпиров. Он получил 10% ожогов тела. Его жизнь вне опасности. Спасенные бабушка и внучка остаются в больнице.

Кроме пожарных на помощь в пожар бросился прохожий Аргын Жандилдаев. Он собирался на выписку к супруге в роддом и покупал цветы в то время, как услышал крики о помощи. Трехлетнего малыша Аргын вместе с другими людьми укутали в одеяло и вынесли на свежий воздух.

"Когда я открыл дверь, я увидел пожарного обгоревшего, очень сильно парень молодой, и он просил помочь снять с него противогаз и кислородный баллон помог ему снять спросил ванная где. Он не мог достать телефон, попросил меня достать его телефон позвонить командиру. Ну чтобы подали лестницу пожарную. И вот я оказался в роддоме встретил своего сыночка первенца слава Аллаху". Аргын Жандилдаев

Героев, которые спасали чужие жизни, рискуя своими, за проявленную отвагу и самоотверженность орденами "Айбын" первой и третьей степени наградил президент Касым-Жомарт Токаев. А министр Юрий Ильин поручил оказать всю необходимую помощь семье Аскара Забикулина.