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Эксперт рассказал, как за 7 минут настроиться на работу

процесс, Казахстан Фото: pixabay
Чтобы настроить себя на рабочий лад и повысить продуктивность, нужно выполнить несколько простых действий, сообщает Zakon.kz.

Эксперт Джон Брэндон рекомендовал подготовиться и для начала найти место, где никто не помешает. Положите перед собой блокнот и часы. Вам понадобится ровно семь минут, пишет "Лайфхакер".

Первая минута — очистите свой разум

Отложите в сторону телефон со множеством входящих или планшет, который вы не выпускаете из рук. В следующие семь минут они вам ни к чему. Очистить голову от мыслей — значит явиться на работу, постараться забыть о домашних делах и перевести дыхание.

Вторая минута — немного подышите

Со стрессом и напряжением можно справиться разными способами. Но в любом случае глубокое дыхание успокаивает и помогает сфокусироваться. Следить за дыханием полезно на протяжении всего рабочего дня. А в начале дня такая разминка поможет остановить поток мыслей и направить его в правильное русло. Просто спокойно сидите и дышите.

С третьей по шестую минуты — делайте заметки и рисуйте

Как только прибудете на работу, запишите в свой блокнот первые пять мыслей, что пришли вам в голову. Рисуйте их в виде скетчей. Это способ расставить приоритеты, решить, что для вас важно, а что второстепенно. Только не зацикливайтесь на оформлении, лучше сосредоточьтесь на своих мыслях.

Седьмая минута — проанализируйте

После того как сделаете несколько заметок, посмотрите на время и убедитесь, что успели все зафиксировать ровно за минуту до конца. Теперь можно приступать к анализу. Просмотрите свои заметки второй раз. Подумайте, о чем вы написали и почему. Выберите за последние 30 секунд только один пункт из своего списка и сосредоточьтесь на нем.

Например, если вы сделали беглую заметку о том, что нужно закончить отчет, сфокусируйтесь на этой задаче и подумайте, как именно вы собираетесь ее сегодня решать.

Вот и все. 7 минут. Настроиться на работу и втянуться в дела становится намного проще, как и выбрать самую приоритетную задачу. Попробуйте придерживаться этой методики по крайней мере неделю. И результаты вас приятно удивят.

Как перестать следить за бывшими в соцсетях, рассказали специалисты. Социальные сети буквально заточены под то, чтобы пользователи ревновали, беспокоились и завидовали. А значит, настойчивее проверяли ленту и чаще выкладывали посты.

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