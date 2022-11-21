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Лобода поблагодарила алматинских фанатов

Лобода поблагодарила алматинских фанатов Фото: Instagram/lobodaofficial
В Алматы 19 ноября 2022 года с большим сольным концертом выступила украинская певица, телеведущая и автор песен Светлана Лобода, сообщает Zakon.kz.

Заслуженная артистка Украины ночью 21 ноября 2022 года опубликовала два видео с концерта и поблагодарила алматинских фанатов.

По словам Лободы, концерт в Алматы был потрясающим.

С каждым днем во мне все больше надежды... и сил... И это все вы - моя публика! Низкий вам поклон! Спасибо, - написала артистка в Instagram.

Ранее Лобода опубликовала серию фотографий с конкурса "Мисс Казахстан-2022", который прошел в Алматы 18 ноября.

Певица вошла в состав жюри конкурса красоты, а также выступила на сцене со своими хитами.

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