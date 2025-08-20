Не только за собаку: Светлана Лобода на казахском поблагодарила фанатов

Выступившая в Уральске украинская певица Светлана Лобода подвела итог поездке в Казахстан, поблагодарив его жителей за доброту, эмоции и подарки, сообщает Zakon.kz.

Исходя из ее публикации в Instagram, можно сделать вывод, что подаренную собаку артистка приняла.

"Казахстан! Эту встречу я… точнее, мы с моим новым другом запомним, пожалуй, навсегда. Жизнь артиста – бесконечное кругосветное путешествие. Есть страны, которые навсегда поселяются в сердце благодаря сумасшедшей архитектуре, другие – симбиоз ярких вкусов и первозданной природы. Но… Казахстан, несмотря на наличие всего описанного выше, это в первую очередь энергия – чистая, светлая. И люди – искренние, добрые и невероятно гостеприимные. Спасибо за то, что делите со мной свою душу, свою культуру и свою любовь. Спасибо за эмоции и бесконечные подарки. Ваши слезы и объятия, за то, что ждете так сильно и поете так громко! До очень скорых встреч. Жүрегімнен рақмет. Всегда ваша Ло", – обратилась Светлана к казахстанцам.

Отметим, что певице подарили не только собаку. Но и уже по традиции казахский камзол.

Ранее в Астане предприниматель вручил камзол американской певице Дженнифер Лопес.