#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
538.57
629.48
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
538.57
629.48
6.71
Культура и шоу-бизнес

Не только за собаку: Светлана Лобода на казахском поблагодарила фанатов

украинская певица Светлана Лобода в Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 09:28 Фото: Instagram/lobodaofficial
Выступившая в Уральске украинская певица Светлана Лобода подвела итог поездке в Казахстан, поблагодарив его жителей за доброту, эмоции и подарки, сообщает Zakon.kz.

Исходя из ее публикации в Instagram, можно сделать вывод, что подаренную собаку артистка приняла.

"Казахстан! Эту встречу я… точнее, мы с моим новым другом запомним, пожалуй, навсегда. Жизнь артиста – бесконечное кругосветное путешествие. Есть страны, которые навсегда поселяются в сердце благодаря сумасшедшей архитектуре, другие – симбиоз ярких вкусов и первозданной природы. Но… Казахстан, несмотря на наличие всего описанного выше, это в первую очередь энергия – чистая, светлая. И люди – искренние, добрые и невероятно гостеприимные. Спасибо за то, что делите со мной свою душу, свою культуру и свою любовь. Спасибо за эмоции и бесконечные подарки. Ваши слезы и объятия, за то, что ждете так сильно и поете так громко! До очень скорых встреч. Жүрегімнен рақмет. Всегда ваша Ло", – обратилась Светлана к казахстанцам.

Отметим, что певице подарили не только собаку. Но и уже по традиции казахский камзол.

Ранее в Астане предприниматель вручил камзол американской певице Дженнифер Лопес.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Видео дочерей Баян Алагузовой вызвало обсуждения в соцсетях
Культура и шоу-бизнес
03:30, 20 августа 2025
Видео дочерей Баян Алагузовой вызвало обсуждения в соцсетях
Внук Аллы Пугачевой поделился с поклонниками новостью о семейной трагедии
Культура и шоу-бизнес
00:57, 20 августа 2025
Внук Аллы Пугачевой поделился с поклонниками новостью о семейной трагедии
Стало известно, кто сыграет детей семьи Уизли в сериале о Гарри Поттере
Культура и шоу-бизнес
00:12, 20 августа 2025
Стало известно, кто сыграет детей семьи Уизли в сериале о Гарри Поттере
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: