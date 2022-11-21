Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Новак Джокович cтал победителем итогового турнира ATP

теннис Фото: Instagram/djokernole
Восьмая ракетка мира Новак Джокович в двух сетах обыграл норвежского теннисиста, четвертую ракетку мира Каспера Рууда в финале итогового турнира ATP, сообщает Zakon.kz.

Заряжайте на зрелищные матчи Чемпионата мира по футболу и выигрывайте призы на 500 млн тенге от Parimatch. Квартиры, наличные, крутые гаджеты и бонусы каждую неделю!

Встреча проходила на центральном корте стадиона "Пала Альпитур" на хардовом покрытии. Поединок завершился со счетом 7:5, 6:3 в пользу Новака.

теннис

Фото: Instagram/djokernole

Джокович шестой раз победил на итоговом турнире и сравнялся с рекордсменом по титулам Роджером Федерером. Кроме того, 35-летний серб стал самым возрастным чемпионом в истории турнира – он побил рекорд все того же Федерера.

теннис

Фото: Instagram/djokernole

За победу в Турине Джокович получил 1500 рейтинговых очков и 4 740 300 долларов призовых. Это рекордная сумма в истории теннисных соревнований.

Читайте также

Катар проиграл Эквадору в матче открытия ЧМ-2022

ЧМ по спортивным танцам выиграла казахстанская пара

В Катаре состоялась церемония открытия ЧМ-2022

Ирина Лукичева
Новак Джокович
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Опубликовано видео с реакцией
Опубликовано видео с реакцией Токаева на результаты exit-poll
БАКАД планируют запустить в начале 2023 года
Алматинский фривэй: когда запустят движение по БАКАД
Недалеко от Алматы рано утром произошло землетрясение
Недалеко от Алматы рано утром произошло землетрясение
Клуб однолюбов: какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды
Какие знаки зодиака по-настоящему влюбляются один раз в жизни
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления