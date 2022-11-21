Новак Джокович cтал победителем итогового турнира ATP

Восьмая ракетка мира Новак Джокович в двух сетах обыграл норвежского теннисиста, четвертую ракетку мира Каспера Рууда в финале итогового турнира ATP, сообщает Zakon.kz.

Заряжайте на зрелищные матчи Чемпионата мира по футболу и выигрывайте призы на 500 млн тенге от Parimatch. Квартиры, наличные, крутые гаджеты и бонусы каждую неделю!

Встреча проходила на центральном корте стадиона "Пала Альпитур" на хардовом покрытии. Поединок завершился со счетом 7:5, 6:3 в пользу Новака.

Фото: Instagram/djokernole

Джокович шестой раз победил на итоговом турнире и сравнялся с рекордсменом по титулам Роджером Федерером. Кроме того, 35-летний серб стал самым возрастным чемпионом в истории турнира – он побил рекорд все того же Федерера.

Фото: Instagram/djokernole

За победу в Турине Джокович получил 1500 рейтинговых очков и 4 740 300 долларов призовых. Это рекордная сумма в истории теннисных соревнований.