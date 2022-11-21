В Казахстане сократили виды деятельности, где применяется специальный налоговый режим

Постановлением правительства РК от 17 ноября 2022 года внесены изменения в перечень видов деятельности, для которых применяется специальный налоговый режим розничного налога, сообщает Zakon.kz.

Теперь данный налоговый режим доступен только предпринимателям, работающим в сфере общественного питания.

В новый перечень вошли:

предоставление услуг гостиницами с ресторанами, за исключением гостиниц, находящихся на придорожной полосе;

предоставление гостиничных услуг с ресторанами для официальных мероприятий;

деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания, за исключением деятельности объектов, находящихся на придорожной полосе;

деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания объектами, находящимися на придорожной полосе;

доставка готовой пищи на заказ и прочая деятельность по обеспечению питанием;

прочие виды организации питания вне населенных пунктов;

прочие виды организации питания в пассажирских поездах;

прочая деятельность по обеспечению питанием, не включенная в другие группировки.

Данный налоговый режим вводился временно для предпринимателей, работающих в наиболее пострадавших от пандемии секторах. Они уплачивают КПН/ИПН в размере 3% с оборота.

Постановление вводится в действие с 1 января 2023 года и действует до 1 января 2025 года.