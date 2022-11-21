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Законодательство РК

В Казахстане сократили виды деятельности, где применяется специальный налоговый режим

сокращен перечень видов деятельности, где применяется специальный налоговый режим Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства РК от 17 ноября 2022 года внесены изменения в перечень видов деятельности, для которых применяется специальный налоговый режим розничного налога, сообщает Zakon.kz.

Теперь данный налоговый режим доступен только предпринимателям, работающим в сфере общественного питания.

В новый перечень вошли:

  • предоставление услуг гостиницами с ресторанами, за исключением гостиниц, находящихся на придорожной полосе;

  • предоставление гостиничных услуг с ресторанами для официальных мероприятий;

  • деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания, за исключением деятельности объектов, находящихся на придорожной полосе;

  • деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания объектами, находящимися на придорожной полосе;

  • доставка готовой пищи на заказ и прочая деятельность по обеспечению питанием;

  • прочие виды организации питания вне населенных пунктов;

  • прочие виды организации питания в пассажирских поездах;

  • прочая деятельность по обеспечению питанием, не включенная в другие группировки.

Данный налоговый режим вводился временно для предпринимателей, работающих в наиболее пострадавших от пандемии секторах. Они уплачивают КПН/ИПН в размере 3% с оборота.

Постановление вводится в действие с 1 января 2023 года и действует до 1 января 2025 года.

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Лариса Черненко
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