В Казахстане сократили виды деятельности, где применяется специальный налоговый режим
Теперь данный налоговый режим доступен только предпринимателям, работающим в сфере общественного питания.
В новый перечень вошли:
предоставление услуг гостиницами с ресторанами, за исключением гостиниц, находящихся на придорожной полосе;
предоставление гостиничных услуг с ресторанами для официальных мероприятий;
деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания, за исключением деятельности объектов, находящихся на придорожной полосе;
деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания объектами, находящимися на придорожной полосе;
доставка готовой пищи на заказ и прочая деятельность по обеспечению питанием;
прочие виды организации питания вне населенных пунктов;
прочие виды организации питания в пассажирских поездах;
прочая деятельность по обеспечению питанием, не включенная в другие группировки.
Данный налоговый режим вводился временно для предпринимателей, работающих в наиболее пострадавших от пандемии секторах. Они уплачивают КПН/ИПН в размере 3% с оборота.
Постановление вводится в действие с 1 января 2023 года и действует до 1 января 2025 года.