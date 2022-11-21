Курсы валют на 21 ноября в обменниках Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 21 ноября 2022 года (на 11:05), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 459,04 тенге, евро – 476,44 тенге, рубля – 7,61 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 468 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 475 тенге, продажи – 480 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,4 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 469 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 480 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,27 тенге, продажи – 7,45 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 466 тенге, продажи – 469 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 480 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,4 тенге. Читайте также В Казахстане лекарства подорожали на 13% за год Более 4 млрд тенге задолжали работодатели своим сотрудникам В Казахстане введение обязательных пенсионных взносов работодателя планируют перенести на 2024 год

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