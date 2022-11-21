В Иране арестовали двух известных актрис за поддержку протестного движения

Одна из актрис опубликовала в Instagram видео без хиджаба. Она завязала волосы в конский хвост и заявила, что поддерживает народ Ирана, сообщает Zakon.kz.

В Иране арестовали двух известных актрис Хенгаме Газиани и Катаюн Риахи, которые выразили солидарность с протестным движением в стране и публично сняли платки, пишет The Guardian.

19 ноября актриса Хенгаме Газиани опубликовала в Instagram видео, на котором она сняла хиджаб.

"Возможно, это будет мой последний пост. С этого момента что бы со мной ни случилось, знайте, что я с иранским народом до последнего вздоха". Хенгаме Газиани

На видео Газиани смотрит в камеру, а затем поворачивается и завязывает волосы в хвостик.

На прошлой неделе она обвинила иранское правительство "в убийстве более 50 детей".

Иранские государственные СМИ сообщили, что ее арестовали "за подстрекательство и поддержку беспорядков, а также за общение с оппозиционными СМИ".

Позже другую актрису Катаюн Риахи также арестовали в рамках расследования.

Актриса известна своей благотворительной деятельностью. В сентябре она дала интервью лондонскому телеканалу Iran International TV без хиджаба.

Она выразила солидарность с протестами, охватившими Иран после смерти 22-летней Махсы Амини, а также выступила против обязательного ношения хиджаба.

Иранская правозащитная группа заявляет, что в результате беспорядков в стране погибли по меньшей мере 378 человек, в том числе 47 детей.

Власти вынесли смертные приговоры шестерым в связи с демонстрациями, в то время как Amnesty International заявляет, что по меньшей мере 21 человеку предъявили обвинения в преступлениях, которые могут повлечь за собой смертную казнь.