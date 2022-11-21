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Глава миссии СНГ отметил политическую зрелость казахстанцев

Казахстан выборы президента наблюдатели СНГ Фото: Zakon.kz
Глава миссии международных наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев подчеркнул, что избирательная кампания в Казахстане была проведена качественно, организованно и продемонстрировала политическую зрелость граждан Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава миссии СНГ на брифинге в Центризбиркоме представил предварительные итоги работы наблюдателей на президентских выборах.

"Президентские выборы показали, на наш взгляд, во-первых, активность казахстанских избирателей, во-вторых – их зрелость в политическом отношении и в требованиях к кандидатам". Глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев

По его словам, в составе миссии было 174 наблюдателя, они побывали более чем на тысяче участков практически во всех областях Казахстана.

"Наши выводы сводятся к тому, что подготовка к выборам была достаточно качественной и организованной. Прошли солидные тренинги для всех участников избирательного процесса и для членов участковых избирательных комиссий, территориальных избиркомов, представителей других структур, ответственных за избирательный процесс. Все это привело к тому, что выборы прошли организованно, достойно, без нарушений избирательного законодательства Республики Казахстан".Глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев

Помимо этого, глава миссии отметил эффективное информационное сопровождение выборов со стороны СМИ.

Также он обратил внимание на отсутствие в ходе предвыборной кампании черного пиара, прозрачность и открытость всех процессов и процедур.

21 ноября стало известно, что по предварительным итогам подсчета голосов на президентских выборах в Казахстане лидирует действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, набравший 81,31% голосов избирателей.

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Нургуль Жигер
ЦИК РК Выборы президента РК-2022 СНГ Казахстан
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