Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 81,31% голосов

Фото: akorda.kz

По предварительным итогам подсчета голосов на президентских выборах в Казахстане лидирует действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, набравший 81,31% голосов избирателей, передает корреспондент Zakon.kz.

Предварительные итоги подсчета голосов на заседании Центризбиркома озвучил председатель ЦИК Нурлан Абдиров. Касым-Жомарт Токаев набрал 6 456 392 голосов избирателей, или 81,31%;

за Каракат Абден проголосовали 206 206, или 2,6% избирателей;

за Нурлана Ауесбаева – 176 116, или 2,22%;

за Жигули Дайрабаева – 271 641, или 3,42%;

за Мейрама Кажыкена – 200 907, или 2,53%;

за Салтанат Турсынбекову – 168 731, или 2,12%;

против всех проголосовали 460 484, или 5,8% избирателей.

"На данный момент завершился подсчет голосов на всех избирательных участках во всех регионах Казахстана за рубежом". Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров Предварительная явка избирателей составила 69,44%. Читайте также В Казахстане планируют увеличить квоты на прием кандасов и переселенцев в 2023 году Сколько голосов получил каждый кандидат на выборах президента Казахстана Джо Байден помилует двух индеек

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