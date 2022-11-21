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Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 81,31% голосов

президент Фото: akorda.kz
По предварительным итогам подсчета голосов на президентских выборах в Казахстане лидирует действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, набравший 81,31% голосов избирателей, передает корреспондент Zakon.kz.

Предварительные итоги подсчета голосов на заседании Центризбиркома озвучил председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

  • Касым-Жомарт Токаев набрал 6 456 392 голосов избирателей, или 81,31%;

  • за Каракат Абден проголосовали 206 206, или 2,6% избирателей;

  • за Нурлана Ауесбаева – 176 116, или 2,22%;

  • за Жигули Дайрабаева – 271 641, или 3,42%;

  • за Мейрама Кажыкена – 200 907, или 2,53%;

  • за Салтанат Турсынбекову – 168 731, или 2,12%;

  • против всех проголосовали 460 484, или 5,8% избирателей.


"На данный момент завершился подсчет голосов на всех избирательных участках во всех регионах Казахстана за рубежом". Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров

Предварительная явка избирателей составила 69,44%.

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