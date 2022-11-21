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Алан Курмангалиев завоевал две медали на турнире по настольному теннису в Ливане

настольный теннис, Ливан Фото: olympic.kz
В ливанском городе Джеззине завершается представительный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender Jezzine, cообщает Zakon.kz.

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15-летний карагандинец Алан Курмангалиев выступил в возрастной категории "19 лет" и завоевал бронзовую медаль. 16-летний алматинец Абдулла Мамай добрался до четвертьфинала.

Добавим, что ранее Алан стал чемпионом среди 17-летних теннисистов. В активе Алана две медали.

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Ирина Лукичева
Ливан
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