Чемпионат Казахстана по волейболу сидя прошел в Астане
Масштабное спортивное событие состоялось в столичном Дворце единоборств жекпе жек имени Ж. Ушкемпирова при организации Национального паралимпийского комитета РК и Федерации по параволейболу. Генеральным спонсором чемпионата выступил Jusan Bank, а партнером – Фонд поддержки индустрии туризма и спорта.
Фото: Организаторов чемпионата
Главный тренер национальной сборной по волейболу сидя Бауыржан Тахауов отметил, что параволейбол как вид спорта развивается на протяжении 30 лет, но особенно стремительно последние 10 лет.
Фото: Организаторов чемпионата
"Спортсмены тренируются четыре часа в день, в том числе два часа занимаются на тренажерах. В неделю несколько раз посещают бассейн. Хочу поделиться историей нашего спортсмена из Атырауской области, который в 11 лет лишился обеих ног. В 17 лет он пришел в спорт и тогда не умел даже плавать, а сегодня уже преодолевает в бассейне 1 км. Это яркий пример того, как можно достичь поставленных целей. Приглашаем ребят в наши клубы в регионах – и через волейбол сидя реализовывать свои мечты".Бауыржан Тахауов
PR-директор Jusan Bank Гаухар Керимова назвала параспортсменов сверхлюдьми, титанами, которые делают сверх своих возможностей.
Фото: организаторов чемпионата
"Jusan Bank много социальных проектов поддерживает, но именно паралимпийский вид спорта впервые, и надеюсь, это будет долгосрочное сотрудничество. Это наш вклад в формирование инклюзивной среды в стране. Нас история параспортсменов вдохновила. Мы верим во всех этих ребят, в возможности каждого из них. Они крутые, отстаивают честь Казахстана на мировой паралимпийской площадке. Это большая вдохновляющая история. И трансляция чемпионата происходит впервые в прямом эфире, это, безусловно, служит призывом не только для этой категории граждан, но и для всех казахстанцев. Это также наша попытка привлечь больше внимания к этому виду спорта, к казахстанским параспортсменам". Гаухар Керимова
Генеральный секретарь Национального паралимпийского комитета Ерлан Сулейменов отметил, что такой чемпионат проводится каждый год, но особенность нынешнего в том, что он впервые транслируется в прямом эфире на спортивных ТВ-каналах. Плюс благодаря поддержке банка выделен призовой фонд для победителей: 1 млн тенге — за первое место, за второе — 500 тыс. тенге, за третье — 250 тыс. тенге.
Фото: организаторов чемпионата
"Это все делается для того, чтобы популяризировать не только волейбол сидя как вид паралимпийского спорта, но и в целом паралимпийское движение. В параспорте флаг Казахстана поднимается все чаще и чаще на пьедестале побед – тому доказательство наши победы на паралимпийских играх в Токио и Пекине. В Казахстане много людей с инвалидностью, которые могут и не знать об этом виде спорта, не знать о возможностях большого спорта и благодаря прямым трансляциям они могут узнать, что происходит в параспорте, и понять, что это достаточно простой путь для того, чтобы внести свой вклад в повышение статуса Казахстана на мировой паралимпийской арене". Ерлан Сулейменов
По итогам трех дней соревнования первое место и золотые медали заняла сборная Атырау.
Второе место – сборная Кызылорды. Третье место у команды Актау.
Также в номинации "Үздк тосқауылшы" награжден Ерболат Алтаев из Мангистауской области. В номинации "Үздік байланыстырушы" – Бауыржан Сартаев из Атырауской области. В номинации "Үздік либерро" персональную награду заслужил Куаныш Тажиков также из Атырауской области. "Үздік шабуылшы" досталась их земляку – Пердебаю Намуратову. И, наконец, в номинации "Үздік қабылдаушы" награжден Эрик Каскабаев из Кызылординской области.