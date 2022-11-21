Чемпионат Казахстана по волейболу сидя прошел в Астане

Чемпионат Казахстана по волейболу сидя состоялся в Астане. В этом году впервые за игрой спортсменов могли следить все казахстанцы благодаря прямой трансляции турнира, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Масштабное спортивное событие состоялось в столичном Дворце единоборств жекпе жек имени Ж. Ушкемпирова при организации Национального паралимпийского комитета РК и Федерации по параволейболу. Генеральным спонсором чемпионата выступил Jusan Bank, а партнером – Фонд поддержки индустрии туризма и спорта.

Фото: Организаторов чемпионата

В полуфинал и финал вышли команды Кызылорды, Актау и Атырау. Всего в чемпионате приняли участие команды из 10 регионов страны.

Главный тренер национальной сборной по волейболу сидя Бауыржан Тахауов отметил, что параволейбол как вид спорта развивается на протяжении 30 лет, но особенно стремительно последние 10 лет.

Фото: Организаторов чемпионата

По его словам, это удобный и доступный вид спорта для людей с особыми потребностями. К тому же, получение травм здесь минимизировано, так как он бесконтактный.

"Спортсмены тренируются четыре часа в день, в том числе два часа занимаются на тренажерах. В неделю несколько раз посещают бассейн. Хочу поделиться историей нашего спортсмена из Атырауской области, который в 11 лет лишился обеих ног. В 17 лет он пришел в спорт и тогда не умел даже плавать, а сегодня уже преодолевает в бассейне 1 км. Это яркий пример того, как можно достичь поставленных целей. Приглашаем ребят в наши клубы в регионах – и через волейбол сидя реализовывать свои мечты". Бауыржан Тахауов

PR-директор Jusan Bank Гаухар Керимова назвала параспортсменов сверхлюдьми, титанами, которые делают сверх своих возможностей.

Фото: организаторов чемпионата

"Jusan Bank много социальных проектов поддерживает, но именно паралимпийский вид спорта впервые, и надеюсь, это будет долгосрочное сотрудничество. Это наш вклад в формирование инклюзивной среды в стране. Нас история параспортсменов вдохновила. Мы верим во всех этих ребят, в возможности каждого из них. Они крутые, отстаивают честь Казахстана на мировой паралимпийской площадке. Это большая вдохновляющая история. И трансляция чемпионата происходит впервые в прямом эфире, это, безусловно, служит призывом не только для этой категории граждан, но и для всех казахстанцев. Это также наша попытка привлечь больше внимания к этому виду спорта, к казахстанским параспортсменам". Гаухар Керимова

Генеральный секретарь Национального паралимпийского комитета Ерлан Сулейменов отметил, что такой чемпионат проводится каждый год, но особенность нынешнего в том, что он впервые транслируется в прямом эфире на спортивных ТВ-каналах. Плюс благодаря поддержке банка выделен призовой фонд для победителей: 1 млн тенге — за первое место, за второе — 500 тыс. тенге, за третье — 250 тыс. тенге.

Фото: организаторов чемпионата

"Это все делается для того, чтобы популяризировать не только волейбол сидя как вид паралимпийского спорта, но и в целом паралимпийское движение. В параспорте флаг Казахстана поднимается все чаще и чаще на пьедестале побед – тому доказательство наши победы на паралимпийских играх в Токио и Пекине. В Казахстане много людей с инвалидностью, которые могут и не знать об этом виде спорта, не знать о возможностях большого спорта и благодаря прямым трансляциям они могут узнать, что происходит в параспорте, и понять, что это достаточно простой путь для того, чтобы внести свой вклад в повышение статуса Казахстана на мировой паралимпийской арене". Ерлан Сулейменов

По итогам трех дней соревнования первое место и золотые медали заняла сборная Атырау.

Второе место – сборная Кызылорды. Третье место у команды Актау.

Также в номинации "Үздк тосқауылшы" награжден Ерболат Алтаев из Мангистауской области. В номинации "Үздік байланыстырушы" – Бауыржан Сартаев из Атырауской области. В номинации "Үздік либерро" персональную награду заслужил Куаныш Тажиков также из Атырауской области. "Үздік шабуылшы" досталась их земляку – Пердебаю Намуратову. И, наконец, в номинации "Үздік қабылдаушы" награжден Эрик Каскабаев из Кызылординской области.