Финал чемпионата Казахстана по шахматам стартовал в Астане

Финал чемпионата Республики Казахстан 2025 года по классическим шахматам стартовал в Астане. Турнир впервые за долгое время проводится не в декабре, а в мае, сообщает Zakon.kz.

С момента окончания предыдущего чемпионата прошло менее полугода, но за это время состоялись юниорские чемпионаты Казахстана (U6-U18 и U20), чемпионаты мира среди юниоров и школьников, полуфинал ЧРК-2025, зональный чемпионат Азии и личный чемпионат Азии.

В состав участников автоматически вошли пятеро лучших по итогам ЧРК-2024, трое победителей полуфинала ЧРК-2025, двое чемпионов Казахстана среди юниоров (до 18 и до 20 лет) и четверо номинантов, предложенных тренерским советом Казахстанской федерации шахмат.

"Финал проходит в двух категориях – Open (открытая) и Women (женская). В каждой участвуют 14 шахматистов. Формат турнира – круговая система в 13 туров. Контроль времени – 90 минут на партию с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого".

Общий призовой фонд составляет 20 млн тенге, за первые семь мест выплатят 3, 2, 1,5, 1,2 млн тенге, 900, 700, 500 тыс. тенге соответственно.

Что касается женской категории, средний рейтинг здесь – 2181. Отмечается, что это самый высокий показатель за последние 10 лет. За чемпионское звание борются три чемпионки, призеры чемпионатов Азии и финала зоны 3.4. Также участвуют спортсменки, показавшие яркие результаты на национальном уровне.

Возраст участниц – от 13 до 23 лет.

В открытой категории средний рейтинг – 2405. Турнир относится к VII категории по международной классификации. В составе – чемпионы Казахстана прошлых лет, победители международных соревнований, участники мировых юниорских чемпионатов и финалисты зональных турниров.

Возраст участников варьируется от 13 до 30 лет.

Финал ЧРК-2025 стал центральным событием шахматной весны в Казахстане. Сильнейшие шахматисты страны вступили в борьбу за престижные титулы, солидный призовой фонд и место в истории. Впереди – 13 туров и полторы недели напряженной интеллектуальной борьбы.

Турнир завершится 1 июня. Все взгляды шахматного сообщества страны прикованы к этим поединкам.

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