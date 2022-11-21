В МИД рассказали, как казахстанцы голосовали за рубежом

В Министерстве иностранных дел РК официальный представитель ведомства Айбек Смадияров рассказал о результатах явки казахстанцев на избирательные участки за рубежом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам официального представителя, Министерство иностранных дел завершило работу по обеспечению функционирования избирательных участков при учреждениях Казахстана за рубежом в период проведения внеочередных выборов президента.

"Высокая электоральная активность наблюдалась среди казахстанцев за рубежом. 68 избирательных участков с общим числом избирателей 12 841 было открыто в 53 странах мира". Айбек Смадияров

Он добавил, что в настоящее время все участковые избирательные комиссии за границей завершили свою работу.

"Проголосовало 11 360 граждан Казахстана. Это 88,47% избирателей. В России проголосовало большинство граждан Казахстана – 2600 человек. Турция находится на втором месте по количеству избирателей – 1423 человека. На втором месте Узбекистан с 591 человеком". Айбек Смаидияров

20 ноября 2022 года в Казахстане прошли внеочередные выборы президента страны. Победу в них одержал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.