Экс-главе Аграрной кредитной корпорации по ЗКО сократили срок

21 ноября 2022 года апелляционная судебная коллегия суда Западно-Казахстанской области уменьшила срок лишения свободы экс-главе аграрной кредитной корпорации по ЗКО на четыре года и два месяца, передает корреспондент Zakon.kz.

Апелляционная судебная коллегия суда ЗКО переквалифицировала статью обвинения в отношении Ерболата Онгарбека со ст. 189 ч. 4 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" на ст. 361 ч. 4 УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями" и приговорила его к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы. Полгода назад Уральский городской суд приговорил его к девяти годам лишения свободы.

"По ст. 361 ч. 4 назначить ему наказание в виде четырех лет восьми месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать государственные должности. Апелляционную жалобу ТОО "КТ Акжайык агро", АО "АКК" оставить без удовлетворения", – зачитал решение судья Азат Избасаров.

По версии обвинения, Ерболат Онгарбек, занимая руководящие должности в филиалах АО "АКК" по ЗКО и в Мангистауской области, по сговору со специалистом по кредитованию Бижаном Нуркатовым и предпринимателем Анвархоном Торахановым и главой КХ "Урал" Айдыном Камзиным совершил хищения в особо крупном размере.

Кроме того, в деле фигурировали главы крестьянских хозяйств, которые при пособничестве Ерболата Онгарбека получили кредиты в филиале АО "АКК" и в "КТ Акжайык Агро".

По версии следствия, Онгарбек и его подельники нанесли ущерб государству на сумму более 600 млн тенге.

Глав крестьянских хозяйств еще весной текущего года Уральский городской суд признал виновными, но освободил от наказания ввиду истечения срока давности.

Сроки, связанные с лишением свободы по ст. 189 УК РК, получил Айдын Камзин, суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, и Анвархон Тораханов, которого суд приговорил к семи годам лишения свободы. Ерболата Онгарбека суд признал виновным и приговорил к девяти годам лишения свободы.

Освободили из зала суда

21 ноября 2022 года апелляционная судебная коллегия суда ЗКО также переквалифицировала статью обвинения в отношении Камзина, Тораханова и Нурхатова со ст. 189 УК РК на ст. 219 УК РК "Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита" и в связи с истечением срока давности освободила их в зале суда.

После оглашения постановления подсудимый Ерболат Онгарбек заявил, что он не согласен ни с приговором суда первой инстанции, ни с решением апелляционной коллегии суда ЗКО.

"Меня осудили по коррупционной статье, но я не госслужащий. Сама прокуратура на прениях этот факт полностью признала. Меня арестовали 16 июля 2020 года, а потерпевшего признали в апреле 2022 года, то есть два года меня продержали в следственном изоляторе без потерпевшего. Мне дали девять лет, сегодня сократили срок, но я, моя семья и адвокаты будем бороться до конца", – сказал Ерболат Онгарбек.

Ерболат Онгарбек находится под арестом в Уральском СИЗО почти 28 месяцев. Один день в изоляторе приравнивается к 1,5 дням в колонии средней безопасности. То есть из срока четыре года и восемь месяцев ему засчитается, что он уже отсидел 3,5 года.