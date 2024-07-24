Антикор: Осужден директор филиала "Аграрной кредитной корпорации"
Фото: Zakon.kz
Петропавловский городской суд вынес приговор в отношении директора филиала АО "Аграрная кредитная корпорация" по Северо-Казахстанской области. За многократные поборы его признали виновным, сообщает Zakon.kz.
По данным Антикора, вина экс-начальника в том, что он неоднократно получал взятки от сельхозтоваропроизводителей в размере 100 и 500 тыс. тенге за ускоренную выдачу кредитных займов для приобретения специальной техники и пополнения оборотных средств.
За это ему назначили 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и субъектах квазигосударственного сектора.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что бывший директор Петропавловского завода также получил срок. Его приговорили к 11 годам лишения свободы за подписание актов выполненных работ. Он получил взятку в размере 100 тыс. долларов.
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