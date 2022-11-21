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В МИД Казахстана объяснили, почему на некоторых зарубежных участках не хватило бюллетеней

В МИД Казахстана объяснили, почему на некоторых зарубежных участках не хватило бюллетеней Фото: пресс-служба МИД РК
Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров на брифинге рассказал, почему на некоторых избирательных участках за рубежом не хватило бюллетеней, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, некоторые казахстанцы, планировавшие поездку за рубеж, не уведомили заранее консульство о желании проголосовать. Консульства же заказывают бюллетени строго из расчета на количество избирателей, заранее сообщивших о намерении принять участие в выборах.

"Рост желающих в этот раз удивил. Молодые люди проявили активность и в некоторых местах даже не хватило бюллетеней. В некоторых точках у нас была 100%-ная явка. Все, кто заявлялся, пришли в избирательные участки".Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

Он добавил, что доставлять бюллетени на избирательные участки за рубеж непросто, поскольку маршрут продумывается заранее.

"Многие казахстанцы не сообщают о том, что выезжают за рубеж. Они знают о проведении выборов, однако не уведомляют нас о намерении проголосовать за рубежом. Туристы или граждане, по личным причинам находящиеся за рубежом, приходят в избирательные участки и заявляют о том, что хотят проголосовать. А для них бюллетени не предусмотрены".Айбек Смадияров

21 ноября стало известно, что по предварительным итогам подсчета голосов на президентских выборах в Казахстане лидирует действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, набравший 81,31% голосов избирателей.

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