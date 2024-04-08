В МИД рассказали, почему казахстанцам стали чаще отказывать в шенгенской визе

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана Айбек Смадияров на брифинге ведомства объяснил, почему стало больше фактов отказов в шенгенской визе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Смадияров рассказал, что министерством ведется работа по облегчению визового режима со странами Европейского союза. Однако от консулов европейских стран поступает информация, что в Казахстане участились факты предоставления фальсифицированных документов.

"В свою очередь, это приводит к росту фактов отказа для получения шенгенской визы. Предоставление документов с недостоверными фактами для получения визы наносит существенный вред имиджу Казахстана, что в свою очередь усложняет ведение переговоров о либерализации визового режима, ухудшает визовую историю наших граждан, увеличивая шанс получения отказа на визы в будущем", – сообщил спикер.

Он также подчеркнул, что предоставление фальсифицированных документов увеличивает срок рассмотрения визовых заявлений в связи с необходимостью тщательной сверки документов,

"В связи с этим участились случаи жалоб граждан по задержке получения визы. Призываем наших граждан тщательно контролировать процесс предоставления необходимых документов, подачи заявлений на визу и оплаты необходимых сборов", – призвал Смадияров.

Также он рассказал, что чаще всего казахстанцы подделывают документы о месте работы, банковском счете и делают фальшивые справки на бронь в отеле.

Главы МИД РК и Нидерландов 3 апреля обсудили вопросы облегчения визового режима для казахстанцев в рамках Шенгенской зоны.

