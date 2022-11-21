Сын знаменитого хоккеиста Евгения Малкина заставил своего отца прослезиться

В чемпионата НХЛ состоялся матч между "Чикаго" и "Питтсбургом". Перед данным поединком для российского хоккеиста Евгения Малкина небольшой сюрприз устроил его сын Никита, сообщает Zakon.kz.

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Мальчик зашел в раздевалку "пингвинов" и зачитал состав команды "Питтсбург Пингвинз" на игру, чем тронул чувства своего отца. Для российского форварда "Пингвинз" Евгения Малкина это был особенный вечер, так как он сыграл свой 1000-й матч в Национальной хоккейной лиги

На поступок сына Евгений Малкин ответил голом, а его команда одержала гостевую победу над "Чикаго Блэк Хоус" - 5:3.