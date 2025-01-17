Полиция нашла чемпионские перстни Евгения Малкина

Полиция американского штата Пенсильвания обнаружила ранее украденные чемпионские перстни знаменитого российского хоккеиста клуба "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина в его же доме, сообщает Zakon.kz.

По сведениям SI, утром 17 января правоохранители округа Аллегейни (штат Пенсильвания) сделали заявление, где оповестили общественность о ситуации с ценными вещами хоккеиста.

По словам полицейских, пропавшие перстни спустя несколько дней все же были обнаружены в доме Малкина.

Фото: nhl.com

Услышав о находке, Евгений Малкин поблагодарил всех тех, кто был причастен к этому делу.

"Хотел бы выразить свою благодарность полиции округа и всей команде "Пингвинз". Поддержка со стороны моих партнеров и болельщиков за последние несколько дней очень много значит для меня и моей семьи". Евгений Малкин

Весть о пропаже у нападающего "Питтсбурга" трех чемпионских перстней за победы в Кубке Стэнли (2009, 2016, 2017 годы) появилась на страницах СМИ несколько дней назад.

Между тем утром 17 января другой звездный российский форвард и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вписал свое имя в историю НХЛ.