#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
529.65
544.64
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
529.65
544.64
5.16
Спорт

Полиция нашла чемпионские перстни Евгения Малкина

Хоккей Кража Перстней, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 16:45 Фото: Instagram/penguins
Полиция американского штата Пенсильвания обнаружила ранее украденные чемпионские перстни знаменитого российского хоккеиста клуба "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина в его же доме, сообщает Zakon.kz.

По сведениям SI, утром 17 января правоохранители округа Аллегейни (штат Пенсильвания) сделали заявление, где оповестили общественность о ситуации с ценными вещами хоккеиста.

По словам полицейских, пропавшие перстни спустя несколько дней все же были обнаружены в доме Малкина.

Фото: nhl.com

Услышав о находке, Евгений Малкин поблагодарил всех тех, кто был причастен к этому делу.

"Хотел бы выразить свою благодарность полиции округа и всей команде "Пингвинз". Поддержка со стороны моих партнеров и болельщиков за последние несколько дней очень много значит для меня и моей семьи". Евгений Малкин

Весть о пропаже у нападающего "Питтсбурга" трех чемпионских перстней за победы в Кубке Стэнли (2009, 2016, 2017 годы) появилась на страницах СМИ несколько дней назад.

Между тем утром 17 января другой звездный российский форвард и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вписал свое имя в историю НХЛ.  

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Лыжнику Ильясу Исабеку немного не хватило до медалей Универсиады-2025
Спорт
18:00, Сегодня
Лыжнику Ильясу Исабеку немного не хватило до медалей Универсиады-2025
Холанд подписал новый контракт с "Манчестер Сити" на 10 лет
Спорт
15:29, Сегодня
Холанд подписал новый контракт с "Манчестер Сити" на 10 лет
Фанаты "Лиона" устроили погром из-за поражения команде из пятой лиги Франции
Спорт
14:18, Сегодня
Фанаты "Лиона" устроили погром из-за поражения команде из пятой лиги Франции
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: