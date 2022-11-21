Политолог: Выборы президента – начало кардинальной перезагрузки ключевых государственных институтов

Чем нынешние выборы президента отличаются от предыдущих – рассказал в интервью журналисту Zakon.kz эксперт Института мировой экономики и политики Арман Токтушаков.

– Арман Еркынович, как вы оцениваете прошедшие 20 ноября выборы президента Казахстана?

– Вчера по состоянию на 20:00 явка избирателей на выборы составляла 69%. Это показатель того, что интерес к выборам был в нашем обществе достаточно высок, казахстанцы реально были в них заинтересованы.

Сегодня предварительные итоги подсчета голосов показали 81,31% в пользу действующего президента, что вполне ожидаемо. Это высокая поддержка главы государства. Думаю, этот показатель будет еще уточняться, итоговая явка, возможно, превысит немного эту цифру. Остальные кандидаты смогли опередить графу "Против всех". Все это говорит о том, что люди голосовали за стабильность, за реформы, и их ожидания напрямую ассоциируются с действующим президентом, поэтому он и получил абсолютное большинство голосов.

– Если говорить в разрезе регионов, то самая низкая явка, как всегда, была зафиксирована в Алматы, хотя здесь было наибольшее количество избирательных участков, где-то 600. Как вы думаете, с чем связана политическая пассивность алматинцев?

– По поводу Алматы, действительно, интересный кейс в том плане, что население города всегда было достаточно критичным и его электоральное поведение всегда носило специфический характер. Но в данном случае здесь есть и другие факторы – выходной день, глубокая осень, холодная погода, что также в какой-то степени могло отразиться на активности горожан. Но в целом, повторяю, явка избирателей по стране довольно высокая.

– Чем, по-вашему, нынешние выборы отличаются от предыдущих? Например, от выборов 2019 года?

– Прежде всего, необходимо отметить, что в этом году выборы прошли в условиях масштабных внутриполитических преобразований. Как мы знаем, в начале этого года после январских событий глава государства выступил с большой программой политических реформ. В июне состоялся республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Конституционная реформа была направлена на системное обновление существующей государственной модели.

– Но именно нынешние выборы являются отправной точкой для кардинальной перезагрузки всех ключевых государственных институтов. Это президент, Парламент и правительство. Как мы знаем, в первой половине следующего года к нам придут еще и парламентские выборы и, таким образом, обновится состав Мажилиса и маслихатов, а затем и Сената Парламента.

Помимо прямых выборов сельских акимов, у нас в ближайшее время состоятся выборы районных акимов и акимов городов областного значения. То есть сейчас по всем институтам государственного управления происходит серьезное реформирование и перезагрузка, направленные на демократизацию общества.

И здесь самое главное то, что наши граждане стали более активно участвовать в политических процессах и непосредственно в процедурах голосования. Это и есть элементы демократизации, и вчера, 20 ноября, она была реализована через президентские выборы.

– Отдавая голоса за своих кандидатов, казахстанцы, по большому счету, голосовали за будущее страны на предстоящие семь лет. Сам факт этого говорит о том, насколько важно нам всем участвовать в выборах – таким образом казахстанцы напрямую участвуют в процессе управления страной, и это является ярким проявлением их политической культуры и гражданской ответственности.

Если посмотреть точечно, какие еще есть отличия, то можно отметить, что, во-первых, на этих выборах в бюллетенях появилась графа "Против всех". Это расширяет электоральные возможности граждан, через эту графу можно выразить свой протест к выборам. Допустим, если кого-то не будет устраивать ни один из кандидатов, то избиратели могут сказать, что таким образом они голосуют против всех.

Во-вторых, если в 2019 году в предвыборной гонке участвовала лишь одна женщина – кандидат в президенты (Дания Еспаева, представляющая партию "Ак жол"), то на нынешних выборах их было уже две – Каракат Абден и Салтанат Турсынбекова.

В-третьих, можно зафиксировать такой тренд, что впервые за 16 лет партия ОСДП принимает участие в президентских выборах. Это тоже одна из характерных особенностей выборов-2022. По данным ЦИК, кандидат от ОСДП Нурлан Уаесбаев набрал 176 116, или 2,22% голосов.

В-четвертых, как я уже говорил, в этот раз мы голосовали за президента, который избирается на семь лет.

– Многие эксперты считают, что однократный семилетний срок президентства имеет больше плюсов, чем минусов. Какова ваша точка зрения?

– Разделяю мнение коллег, в этом действительно есть ряд очень важных аспектов.

– Путем однократного семилетнего президентского срока закладывается достаточно хорошая демократическая традиция, которая будет обеспечивать более высокую регулярную сменяемость власти. Кроме того, данная норма будет способствовать нивелированию процесса, связанного с монополизацией власти.

Далее. Семилетний срок – достаточный период для реализации любой масштабной предвыборной платформы, поэтому предвыборные программы кандидатов в президенты как раз и были рассчитаны на семь лет. Ну и, самое главное, семилетний срок позволит президенту сфокусироваться на вопросах стратегического характера. Так что эта норма, в принципе, достаточно демократичная.

– Она, видимо, была заимствована из-за рубежа?

– Не думаю. Прямых аналогов за рубежом ей нет. Имеются только косвенные примеры Южной Америки и Мексики, где президенты соответственно избираются на пять и шесть лет без права переизбрания.

– Резюмируя сказанное, хочу подчеркнуть, что главное принципиальное отличие нынешних выборов в том, что они прошли на фоне масштабных внутриполитических реформ и являются одной из главных стадий кардинальной перезагрузки политической системы. В результате этих выборов наша государственная модель должна стать более демократичной, более открытой и, самое главное, более эффективной. В свою очередь это позволит государственному аппарату лучше решать вопросы, связанные с повышением благосостояния казахстанцев и качеством их жизни.

– Выборы в Казахстане в этом году прошли на фоне беспрецедентной геополитической напряженности, нестабильности мировой экономики, больших кризисных проявлений. Что в этих условиях вы считаете очень важным?

– Понимая сложность сегодняшней геополитической ситуации, наши государственные институты должны быть очень стабильны и, в первую очередь, президент.

– Получив новый мандат доверия общества, президент должен сосредоточиться на реализации внутренних реформ. В дальнейшем это будет касаться и депутатов, потому что, как я уже сказал, в первой половине следующего года у нас пройдут парламентские выборы и обновятся Мажилис, Сенат и маслихаты всех уровней.

Что очень важно, на предстоящих парламентских выборах будет применяться новая избирательная система. Не как раньше – только пропорциональная, а мажоритарно-пропорциональная, смешанная. То есть 70% депутатов будут избираться по партийным спискам и 30% – по одномандатным округам по мажоритарной системе. Это касательно Мажилиса.

Областные маслихаты будут избираться по схеме: половина по партийным спискам, половина по одномандатным округам. И уже полностью по мажоритарной системе одномандатники, самовыдвиженцы будут избираться в районных и городских маслихатах. Таким образом, представительная ветвь власти полностью обновится.

– А если до парламентских выборов будут зарегистрированы две-три новые партии, то они могут попасть в Парламент?

– Вероятнее всего. Они там могут представлять новых креативных лиц, которые, возможно, будут аккумулировать вокруг какую-то протестную повестку. Это приведет к тому, что конкуренция и активность политических процессов очень сильно усилятся. Это тоже важный контекст, который был уже замечен в ходе нынешних выборов.

Отдельно хотелось бы сказать еще вот о чем.

– В настоящее время у нас серьезно реформируется институт президентства. Имею в виду не только однократный семилетний срок президентства. В ходе политических реформ, запущенных в начале года в рамках конституционных поправок, предполагается отход от излишней концентрации президентских полномочий.

– Каких именно?

– Первое – выход президента из партии. Как мы знаем, действующий президент Касым-Жомарт Токаев уже вышел из партии парламентского большинства "Аманат" и эта норма будет распространяться на всех последующих президентов. Другими словами, президент становится системной фигурой. Какого-либо преимущества у партии власти, как было раньше, уже не будет. К слову, это очень важно в контексте предстоящих парламентских выборов.

– Второй важный момент – близкие родственники президента уже не смогут занимать высшие посты на госслужбе и в квазигосударственном секторе. То есть эта норма как раз направлена на демонополизацию власти, устранение рисков клановости и других негативных проявлений.

Третье – президент уже не сможет отменять акты акимов областей и увольнять акимов городов и районов. Как видим, его функции теперь распределяются между другими государственными органами. Все это направлено на то, чтобы институт президентства стал менее влиятельным.

– То есть, однократное семилетнее президентство без права повторного переизбрания это лишь часть реформирования института президентства?

– Совершенно верно.

В заключение хотел бы сказать, что нынешние выборы значимы тем, что казахстанцы фактически голосовали за тот вектор развития, за тот путь, который предстоит пройти нам в ближайшие семь лет.