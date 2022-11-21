О побочных эффектах чая рассказали ученые

Большинству людей кажется, что куда опаснее злоупотреблять кофе. Однако и "безобидный", на первый взгляд, напиток может нанести вред организму, сообщает Zakon.kz.

Так, в привычном чае содержатся дубильные вещества, в избытке уменьшающие всасывание железа и способные привести к его дефициту в организме, пишет "Поиск".

Особенно опасен напиток для людей, придерживающихся растительной диеты, и уже страдающих от нехватки железа.

Вдобавок, как и кофе, чай содержит кофеин. Крепкий напиток в больших количествах может спровоцировать раздражительность, усилить стресс и вызвать нарушения сна. Порой избыток кофеина приводит к головной боли – для этого достаточно всего 100 мг вещества в день.

Также в списке чайных "побочек" оказались головокружение, изжога, боль в желудке и тошнота.

Безопасной дозой чая специалисты сочли три-четыре чашки в день, однако подходить к решению вопроса лучше индивидуально, ориентируясь на собственные ощущения и симптомы.