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О побочных эффектах чая рассказали ученые

Напиток Фото: pixabay
Большинству людей кажется, что куда опаснее злоупотреблять кофе. Однако и "безобидный", на первый взгляд, напиток может нанести вред организму, сообщает Zakon.kz.

Так, в привычном чае содержатся дубильные вещества, в избытке уменьшающие всасывание железа и способные привести к его дефициту в организме, пишет "Поиск".

Особенно опасен напиток для людей, придерживающихся растительной диеты, и уже страдающих от нехватки железа.

Вдобавок, как и кофе, чай содержит кофеин. Крепкий напиток в больших количествах может спровоцировать раздражительность, усилить стресс и вызвать нарушения сна. Порой избыток кофеина приводит к головной боли – для этого достаточно всего 100 мг вещества в день.

Также в списке чайных "побочек" оказались головокружение, изжога, боль в желудке и тошнота.

Безопасной дозой чая специалисты сочли три-четыре чашки в день, однако подходить к решению вопроса лучше индивидуально, ориентируясь на собственные ощущения и симптомы.

Новостной материал нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения обратитесь к специалисту.

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