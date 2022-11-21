Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
Фото: akorda.kz
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на внеочередных президентских выборах, сообщает Zakon.kz.
В свою очередь Касым-Жомарт Токаев отметил, что главным ориентиром в комплексном углублении двустороннего взаимодействия служат договоренности, достигнутые в ходе его официального визита в Баку, передает Акорда.
Во время телефонного разговора главы государства также обсудили совместные задачи дальнейшего развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства.
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