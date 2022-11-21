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Законодательство РК

Уволен воспитатель, грубо обращавшийся с детьми в Актау

Уволен воспитатель Фото: pixabay
В детском саду №37 "Маншук" города Актау была проведена проверка после публикации скандального видео, на котором воспитатель грубо обращается с ребенком, сообщает Zakon.kz.

О результатах проверки рассказал руководитель Актауского городского отдела образования Багдат Турганбаева, пишет lada.kz.

"По итогам проверки воспитатель данного детского сада уволена в соответствии с пп. 14 п. 1 ст. 52 Трудового кодекса РК "Основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя". Директору ясли-сада объявлен выговор". Руководитель Актауского городского отдела образования Багдат Турганбаева

Кадры видео из детского сада №37 появились в соцсетях 19 ноября.

В отношении воспитателя управление полиции начало досудебное расследование по ч. 2 ст. 140 УК РК "Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним".

Ход расследования взят под контроль прокуратуры.

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Актау Мангистауская область
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