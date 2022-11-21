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Премьер Португалии заявил, что ЕС не может принимать новых членов

Заявил, что ЕС не может принимать новых членов Фото: Instagram/antoniocostapm
Евросоюз не может позволить себе принять в свой состав новые страны, в том числе Украину. Такое мнение выразил премьер-министр Португалии Антониу Кошта, сообщает Zakon.kz.

В ходе конференции телеканала CNN Portugal он отметил, что объединение долгое время кормило государства Западных Балкан обещаниями включить их в свою семью. Однако как считает глава правительства, у ЕС нет таких возможностей.

"Будем откровенны, в условиях существующего институционального и бюджетного устройства, ЕС не в состоянии оправдать ожидания, которые создает". Премьер-министр Португалии Антониу Кошта

По мнению политика, "эффект рикошета" от невыполнения подобных обещаний может стать для объединения "огромной драмой в краткосрочной перспективе".

"С другой стороны, если эти обещания не были простым выражением сочувствия, Евросоюзу необходимо провести глубокую внутреннюю реформу, если он не хочет взорваться под давлением новых присоединений". Премьер-министр Португалии Антониу Кошта

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