Премьер Грузии заявил о намерении страны вернуть Южную Осетию мирным путем
Фото: Facebook/ GaribashviliOfficial
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна намерена вернуть в свой состав территории Абхазии и Южной Осетии, сообщает Zakon.kz.
Гарибашвили подчеркнул, что Грузия будет добиваться этого исключительно мирным путем.
"Наше правительство остается приверженным мирному пути восстановления территориальной целостности и объединения страны".Ираклий Гарибашвили
Политик также напомнил, что с событий 2008 года прошло 15 лет. По его словам, этот день имеет особенное значение для страны. Он почтил память мирных жителей и военнослужащих, погибших в ходе конфликта.
После конфликта Москва признала суверенитет Абхазии, а также Южной Осетии. Грузия же не признала независимость этих территорий и считает их своими.
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