Премьер Грузии заявил о намерении страны вернуть Южную Осетию мирным путем

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна намерена вернуть в свой состав территории Абхазии и Южной Осетии, сообщает Zakon.kz.

Гарибашвили подчеркнул, что Грузия будет добиваться этого исключительно мирным путем.



"Наше правительство остается приверженным мирному пути восстановления территориальной целостности и объединения страны". Ираклий Гарибашвили

Политик также напомнил, что с событий 2008 года прошло 15 лет. По его словам, этот день имеет особенное значение для страны. Он почтил память мирных жителей и военнослужащих, погибших в ходе конфликта.

После конфликта Москва признала суверенитет Абхазии, а также Южной Осетии. Грузия же не признала независимость этих территорий и считает их своими.