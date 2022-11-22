Два землетрясения подряд произошли недалеко от Алматы

Подземные толчки с интервалом менее часа произошли во вторник в 170 километрах на юго-восток от Алматы на территории Кыргызстана, сообщает Zakon.kz

По данным сети сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК первое землетрясение магнитудой MPV 3.9 было зафиксировано в 03 час 26 мин 22 ноября. Эпицентр землетрясения расположен в 173 км на юго-восток от Алматы. Энергетический класс землетрясения 9.0. Глубина 5 км.

Второе землетрясение зарегистрировали в 04 час 34 мин. Эпицентр расположен в примерно там же - в 176 км на юго-восток от Алматы.

Энергетический класс землетрясения 8.9. Магнитуда MPV 4.0. Координаты эпицентра 42.62° с.ш. 78.92° в.д. Глубина 10 км.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Ранее 21 ноября в 04:57 зарегистрировано землетрясение в 285 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана.