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Землетрясение произошло в 104 км от Талдыкоргана

землетрясение Фото: pixabay.com
Землетрясение произошло в 104 км от юго-востока Талдыкоргана, сообщает Zakon.kz.

Землетрясение магнитудой 5 баллов произошло в 9:21 по времени Астаны. Эпицентр залегал на глубине 20 км. По сведениям сейсмической станции, подземные толчки ощущались в городах Талдыкорган и Жаркент.

Специалисты Института сейсмологии круглосуточно мониторят сейсмологическую ситуацию в Казахстане. На еженедельной основе готовятся вероятностные прогнозные заключения специалистов, которые направляются во все директивные органы. В Алматы разрабатывают новые методы оценки сейсмической опасности.

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