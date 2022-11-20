Землетрясение произошло в 104 км от Талдыкоргана

Землетрясение произошло в 104 км от юго-востока Талдыкоргана, сообщает Zakon.kz.

Землетрясение магнитудой 5 баллов произошло в 9:21 по времени Астаны. Эпицентр залегал на глубине 20 км. По сведениям сейсмической станции, подземные толчки ощущались в городах Талдыкорган и Жаркент.

Специалисты Института сейсмологии круглосуточно мониторят сейсмологическую ситуацию в Казахстане. На еженедельной основе готовятся вероятностные прогнозные заключения специалистов, которые направляются во все директивные органы. В Алматы разрабатывают новые методы оценки сейсмической опасности.