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В результате пожара на заводе в Китае погибли 36 человек

В результате пожара на заводе в Китае погибли 36 человек Фото: pixabay
В Китае в провинции Хэнань при пожаре на заводе погибли не менее 36 человек, сообщает Zakon.kz

По данным China Media Group 36 человек погибли, двое получили ранения и двое пропали без вести после того, как в понедельник днем ​​загорелся завод в городе Аньяне.

Отмечается, что пожар начался в 16:22 и был локализован в 20:00. В пожарно-спасательных мероприятиях принимали участие 240 человек, также были использованы 63 единицы техники. В настоящий момент организован поиск пропавших.

В сентябре этого года китайские СМИ писали о крупном пожаре в городе Чанша, где сгорело здание крупнейшего оператора телефонной связи China-telecom. В публикации издания Сhannelnewsasia сказано, что на месте происшествия работали 36 пожарных машин и 280 пожарных расчетов.

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